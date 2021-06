In un momento in cui la questione delle carenze di organico nel settore sanitario sono al centro dell'attenzione, con i sindacati in sit-in permanente all'esterno dell'ospedale di Caltagirone, l' Asp di Catania dà la notizia dell'assunzione di 47 nuovi infermieri. I nuovi dipendenti prenderanno servizio il 16 giugno e saranno così dislocati: 12 a Giarre, 10 a Caltagirone, 7 a Paternò, 6 a Biancavilla, 3 ad Acireale, 2 a Bronte e Militello, 3 destinati alla Medicina penitenziaria, e infine uno alla Rems di Caltagirone e uno all'Spdc di Catania-Cannizzaro.

«Abbiamo messo in campo tutti gli strumenti e le procedure selettive, anche di natura straordinaria, per dare stabilità ai servizi e garantire continuità assistenziale - spiega il dirigente generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza -. Abbiamo puntato

sull’innovazione in modo da semplificare i processi, soprattutto nell’attuale contesto emergenziale, e siamo già a lavoro per individuare nuove modalità di selezione del personale per rispondere a esigenze specifiche».

«Con queste nuove assunzioni, dal mese di febbraio 2021 ad oggi - si legge una nota dell'Asp - l’Azienda sanitaria ha reclutato 142 nuovi infermieri a tempo determinato, in attesa dell’ormai prossimo completamento delle procedure di mobilità, per il bacino Sicilia orientale, con capofila l’Asp di Catania, attraverso le quali, secondo le previsioni dell’assessorato regionale alla salute, saranno coperti per l’Azienda sanitaria catanese: 118 posti di infermieri e 136 posti di operatori socio-sanitario».