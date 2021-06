Motorini che scorrazzano liberamente tra le aiuole e gli arredi urbani distrutti. Si presenta così piazza Europa, teatro di gimkane, con mezzi a due ruote che sfrecciano nonostante il luogo sarebbe destinato a coloro che vogliono trascorrere un momento di relax. Tuttavia, nonostante i buoni propositi dell'amministrazione comunale accompagnati dagli annunci sulla sensibilizzazione al verde, la piazza sembra essere terra di nessuno. Almeno stando ai video che in queste ore girano sui social. A denunciare quanto sta accadendo è anche il circolo Legambiente Catania, che lo scorso anno, insieme al Comune e ad altre associazioni etnee, aveva provato a ridare vita agli spazi verdi della piazza.

«Alla fine del 2020, nell'ambito del progetto denominato 100 alberi per Catania, avevamo riunito anche i residenti della zona per tentare di accendere i riflettori su piazza Europa - afferma a MeridioNews la presidente Viola Sorbello - Adesso ci spiace notare come sia mancato il seguito da parte delle istituzioni». Durante le iniziative dello scorso anno promosse da Legambiente i partecipanti avevano piantato diverse varietà di fiori, che però sono state erroneamente asportate da parte dei funzionari comunali.

«Noi avevamo lanciato un segnale che voleva essere da stimolo per le istituzioni, ma stiamo notando che non c'è stato - continua Sorbello - Ci chiediamo dove siano gli enti competenti, dopo che avevamo intrapreso l'iniziativa in sintonia con gli uffici comunali». La proposta dell'attivista è quella di installare dei paletti in modo da non permettere l'ingresso dei motorini nella piazza. «Si potrebbero anche iniziare a fare delle multe e, quindi, fare in modo che ci sia un controllo più massiccio da parte dei vigili urbani - conclude l'attivista - Noi abbiamo provato a dare inizio a un percorso, cercando di far capire che i luoghi sono di tutti. Ma, se viene a mancare il ruolo di chi deve portarlo avanti, è come disfare quanto abbiamo fatto».