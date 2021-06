Milletrecento euro per due minuti e mezzo di gara. Tanto ha guadagnato uno dei due fantini che di recente si sono sfidati a Camporotondo Etneo in una delle tante corse clandestine di cavalli. A identificarli sono stati gli agenti del commissariato Librino: si tratta di un 69enne parecchio noto nel settore e un 58enne.

Milletrecento euro per due minuti e mezzo di gara. Tanto ha guadagnato uno dei due fantini che di recente si sono sfidati a Camporotondo Etneo in una delle tante corse clandestine di cavalli. A identificarli sono stati gli agenti del commissariato Librino: si tratta di un 69enne parecchio noto nel settore e un 58enne.

Entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati per maltrattamento di animali. Denuncia anche per un 37enne pregiudicato che apriva il corteo a bordo di uno scooter. Quest'ultimo è stato denunciato per il reato di furto aggravato di energia elettrica dopo un controllo nella sua stalla abusiva. Per tutti e tre il questore ha disposto l'avviso orale.

Nell'ambito delle indagini, che si sono basate anche sull'analisi dei video pubblicati sui social network, gli agenti hanno anche sequestrato un manufatto abusivo in viale Grimaldi, al cui interno si trovavano un pony e un puledro, tenuti in condizioni non compatibili con la loro natura. I locali angusti e fatiscenti erano coperti da un tetto in lamiera. Denunciato per maltrattaemtni il 32enne che gestiva la stalla.