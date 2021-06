Arrestato a Catania il 29enne Angelo Zinna, dopo che nei suoi confronti la Corte d'appello ha emesso un ordine di carcerazione. L'uomo è stato ritenuto responsabile di avere preso parte, il 2 settembre 2019, alla rapina ai danni di un medico.

Zinna avrebbe fatto da palo per il complice, con il compito di avvertire dell'eventuale presenza di forze dell'ordine nella zona in cui fu bloccata la vittima. Il medico venne intimorito con un giornale sotto il quale sarebbe stata nascosta una pistola e costretto a cedere 600 euro in contanti più diverse carte di credito. Zinna e il complice fuggirono poi in auto.

Allora 27enne, Zinna venne identificato poco dopo, grazie anche alla denuncia di alcuni testimioni e alle immagini immortalate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Dovrà scontare due anni e otto mesi. Dopo l'arresto è stato portato nel carcere di Termini Imerese.