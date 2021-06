Sarà un siciliano d'adozione a presiedere il Copasir, dopo le dimissioni del leghista Raffaele Volpi. A essere eletto con i voti di tutti i partiti, a eccezione della Lega che ha disertato la seduta, è stato Adolfo Urso. Sette le preferenze incassate da Urso, che andrà così a guidare l'organo di controllo dei servizi segreti italiani di cui dall'estate del 2018 è stato vicepresidente, per poi entrare in contrasto con lo stesso Volpi nel momento in cui quest'ultimo non si era dimesso con la nascita del governo Draghi.