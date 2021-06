Incidente stradale questo pomeriggio a Paternò , poco dopo le 16.45, lungo via Mongibello, la strada che collega il centro abitato paternese con Ragalna. Per cause in corso di accertamento cinque auto che percorrevano le due corsie opposte di marcia sono venute a contatto tra di loro . Una di queste, a seguito dell’impatto, è rimasta di traverso su via Mongibello .

Incidente stradale questo pomeriggio a Paternò, poco dopo le 16.45, lungo via Mongibello, la strada che collega il centro abitato paternese con Ragalna. Per cause in corso di accertamento cinque auto che percorrevano le due corsie opposte di marcia sono venute a contatto tra di loro. Una di queste, a seguito dell’impatto, è rimasta di traverso su via Mongibello.

Sul posto è giunto il personale medico del 118, che ha prestato le prime cure del caso agli occupanti delle cinque automobili. A rimanere ferita una donna, passeggera della Smart, una delle auto coinvolte nell'incidente. La ragazza è stata medicata sul posto da parte del personale sanitario, ma non avrebbe riportato ferite rilevanti.

Gli agenti della polizia locale stanno conducendo i rilievi. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i carabinieri. Il traffico, che per ore era stato deviato su altre arterie stradali, si è sbloccato solo poco dopo le 19.

Un altro incidente si è registrato questa mattina, poco prima delle 13, lungo la statale 284 nei pressi dello svincolo di Ragalna, in territorio di Santa Maria di Licodia. Si è trattato di un tamponamento che ha visto coinvolte tre automobili. Sul posto uomini delle forze dell'ordine e del 115 del distaccamento paternese che hanno messo in sicurezza i tre mezzi. Gli occupanti sono rimasti illesi: per loro, fortunatamente, solo tanto spavento.