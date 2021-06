Riccione 2021 , zona rossa, ma non per la danza. Nonostante la pandemia da Covid non si arresti, le luci si riaccendono . Distanziate e munite di mascherine ci sono anche due giovani promesse catanesi: Giulia Puglisi ed Elisa Cappellano , che insieme danzano sulle punte il pezzo di repertorio Il pizzicato di Sylvia e vincono nel duo classico, andando di diritto ai prossimi campionati del mondo , la cui destinazione è ancora da stabilire a causa del permanere della pandemia. Danza moderna, classica e tip-tap. Non si fanno mancare niente le due giovani della scuola di danza Lidia Patti, che frequentano dall’età di tre anni . Scuola, compiti, danza: questa la routine giornaliera delle due quindicenni iscritte al liceo linguistico, interrotta prima dalla pandemia e ripristinata poi dalla partecipazione ai campionati nazionali, che ha consentito loro di tornare in sala come danzatrici agoniste.

«È stato un modo – racconta Elisa - per staccare da questa situazione e vivere la normalità che manca. In qualche modo abbiamo voluto fuggire. Si è trattato della mia prima partecipazione ad una competizione nazionale. Certo c’è stata anche un po' di ansia, ma è normale. Ho vissuto una grande emozione: non avevo mai visto tanti ballerini insieme provenienti da tutta Italia». A differenza di Giulia, nel 2019 seconda nell’assolo di danza classica agli stessi campionati, dove a premiarla è stata l’etoile Carla Fracci, recentemente scomparsa. «È la regina della danza - afferma Giulia - In quell’occasione mi ha toccato affettuosamente le guance e poi mi ha sorriso». Alla gioia di danzare se n’è aggiunta un’altra: toccarsi. Il pizzicato di Sylvia, infatti, si porta in scena senza che le danzatrici stacchino mai le proprie mani da quelle dell’altra.

«Ballandosi con le mani allacciate – spiega la maestra Lidia Patti, costantemente al loro fianco - ci vuole una sincronia perfetta e credo che proprio questo sia stato notato e premiato dalla giuria. È stata un’emozione ancora più grande prepararle a toccarsi, tornando di nuovo in sala a una normalità che mancava da troppo tempo, dopo lo spettacolo svanito lo scorso anno insieme a tutte le gare». Elisa e Giulia si sono fatte notare anche in altre discipline, arrivando seste nel duo di stile jazz e conquistando il quinto posto per l’assolo di classico; dopo essersi confrontate con più di sessanta persone per categoria, provenienti da tutta Italia.