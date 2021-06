È Giuseppe Russo (classe 1985), giornalista pubblicista e imprenditore nel settore radio-televisivo locale, il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Catania. Russo subentra a Pietro Ambra, già vicepresidente nazionale del gruppo giovani che, durante l’apertura dei lavori d’assemblea, ha tratto un breve bilancio del suo mandato, ricco di soddisfazioni personali e per il gruppo, ricordando gli eventi a livello nazionale che hanno visto crescere i giovani imprenditori catanesi.

In particolare, i road-show nazionali con le aziende multinazionali Ebay e Facebook; il format nazionale Shareit ospitato a Catania, cui si sono affiancate attività sul territorio come Destinazione Etna e Guidiamo il turismo. Successivamente, a prendere la parola è stato il presidente provinciale di Confcommercio Catania Pietro Agen: dal punto sulla attuale situazione della confederazione, si è passati alle possibilità e agli sbocchi all’interno del sistema, spronando i giovani a essere sempre più incisivi e partecipativi, sia nella vita associativa che sul territorio. Invitandoli a osare sempre di più.

L’elezione di Russo, che è editore del gruppo Rmb di cui anche MeridioNews fa parte, è avvenuta per acclamazione dei partecipanti intervenuti all’assemblea. «Ringrazio chi mi ha preceduto e chi mi ha sostenuto - ha dichiarato il neo-presidente Giuseppe Russo - Tocca a noi giovani imprenditori, oggi più che mai, rimboccarci le maniche e metterci a lavoro per le nostre imprese, nell’interesse del nostro territorio e delle sue componenti». Ad affiancarlo, in attesa dell’assegnazione delle deleghe e in prospettiva di una maggiore apertura del gruppo, i nuovi componenti di giunta saranno: Roberta Romano, Francesca Comis, Dario Zappalà, Giuseppe Caramagno, Manuel Vullo, Giovanni Cuscunà, Carlo Gallazzi.