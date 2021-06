Oltre 500 paia di scarpe e alcune centinaia di capi di abbigliamento e accessori contraffatti. È quanto hanno sequestrato i militari della guardia provinciale di finanza di Catania, in collaborazione con la polizia municipale, nel centro cittadino del capoluogo etneo.

In particolare, i finanzieri hanno notato le bancarelle nella zona di corso Sicilia, piazza Grenoble, via Cosentino e via Rizzo. Alla vista dei baschi verdi, i venditori si sarebbero dati alla fuga, abbandonando sul posto tutta la merce esposta nelle bancarelle. I militari hanno deciso di non inseguirli.

L’intervento si è concluso con il sequestro di oltre 500 scarpe con il logo contraffatto delle note case produttrici (Nike, Adidas e Fila), nonché di oltre 200 articoli tra borse (Prada, Louis Vuitton e Gucci), abbigliamento (Peuterey e Blauer) e accessori (occhiali e cinture).