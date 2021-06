Incidente autonomo a Belpasso. È successo all'ingresso Sud nel paese, nei pressi del cimitero. Poco prima delle 13, una vettura (una Fiat 600), che viaggiava in direzione della centrale via Roma, si è ribaltata sullo spartitraffico di via Garofalo. La dinamica del sinistro è ancora da accertare ma, stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che le cause siano legate all'asfalto reso scivoloso dalla pioggia.