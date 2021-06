«Quanto accaduto ad Amalia vorrei che sensibilizzasse più persone possibili a rispettare le regole della strada. Dico a tutti i guidatori di stare attenti e rispettare la vita degli altri ». Vita Maria Catalano non ha ancora del tutto superato il grande spavento per quanto accaduto a sua figlia Amalia, 18enne che mercoledì, intorno alle 13, è stata travolta da un centauro mentre si trovava in via Etna . Nell'impatto con la moto, che sarebbe scesa ad alta velocità dalla corsia dedicata agli autobus, è stato coinvolto anche un ragazzo col monopattino. Amalia ha riportato la peggio, mentre il motociclista sarebbe scappato per poi essere fermato poco più avanti.

«Quanto accaduto ad Amalia vorrei che sensibilizzasse più persone possibili a rispettare le regole della strada. Dico a tutti i guidatori di stare attenti e rispettare la vita degli altri». Vita Maria Catalano non ha ancora del tutto superato il grande spavento per quanto accaduto a sua figlia Amalia, 18enne che mercoledì, intorno alle 13, è stata travolta da un centauro mentre si trovava in via Etna. Nell'impatto con la moto, che sarebbe scesa ad alta velocità dalla corsia dedicata agli autobus, è stato coinvolto anche un ragazzo col monopattino. Amalia ha riportato la peggio, mentre il motociclista sarebbe scappato per poi essere fermato poco più avanti.

La ragazza, che è rimasta a terra gravemente ferita, è stata soccorsa dai volontari della sede della Croce rossa che si trova a pochi metri da dove è accaduto l'incidente. Subito dopo è stata portata al Policlinico di Catania. Adesso si trova ricoverata al reparto Ortopedia. «Nel giro di poche ore Amalia ha subito due interventi, per le fratture scomposte che ha riportato - racconta Catalano - Tibia e perone sono fuori usciti. Inoltre ha riportato fratture anche al bacino, motivo per cui ha perso molto sangue e così siamo stati costretti a lanciare un messaggio per invitare chiunque volesse a donare sangue». Amalia, infatti, ha dovuto fare i conti con l'emoglobina eccessivamente bassa e ha dovuto subire una trasfusione. Adesso, però, sembra essere fuori pericolo.

«Continuiamo a chiedere a chiunque di donare sangue - aggiunge la donna - Abbiamo ancora bisogno, per questo motivo abbiamo esteso l'invito ad amici e a chiunque sia disponibile. Amalia dovrà subire altri interventi e, soprattutto, sostenere un lungo periodo di riabilitazione. Spero che questo brutto episodio faccia diminuire quanto stiamo vedendo sulle nostre strade. Dopo il lockdown la gente sembra esagitata: dico a tutti di fare attenzione, ma soprattutto a prestare soccorso dopo un incidente». Intanto l'uomo che si trovava in modo è stato identificato dalla polizia. La famiglia comunica che sporgerà denuncia.