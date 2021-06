Ha minacciato di morte il padre di 74 anni che, intimorito, si è rifugiato in caserma chiedendo aiuto ai carabinieri. Protagonista un 43enne di Adrano , arrestato dai militari con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Ha minacciato di morte il padre di 74 anni che, intimorito, si è rifugiato in caserma chiedendo aiuto ai carabinieri. Protagonista un 43enne di Adrano, arrestato dai militari con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 74enne ha raccontato delle minacce ricevute in seguito al rifiuto di cedere donare per consentire l'acquisto di droga. Oltre alle minacce, il 43enne avrebbe tentato di aggredire il genitore. Già in precedenza l'uomo sarebbe stato minacciato dal figlio anche con l'uso di un coltello. L'atteggiamento violento, inoltre, sarebbe stato rivolto anche nei confronti della cognata.

Arrivati sul posto i carabinieri hanno cercato di riportare la calma. Tuttavia anche nei loro confronti sono state rivolte frasi minacciose. Tra cui: «Non sapete chi sono io, io sono capace di tagliarvi la testa e andare a testa alta in carcere, se siete capaci di prendermi poi». Dopo essere stato arrestato, l'uomo è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza.