Un incidente mortale si è registrato sulla strada stradale 417 di Caltagirone, che è stata chiusa in entrambe le direzioni. Uno scontro frontale tra un autocarro e un'auto che ha causato pure il ferimento di una persona.

L'incidente, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto in corrispondenza del chilometro sette della statale, nel territorio comunale di Caltagirone. Sul posto sono intervenuti il personale delle forze dell'ordine, Anas e i sanitari del 118.