Un pusher di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri di Misterbianco in via Capo Passero, a Catania. Il giovane è stato pedinato dalla propria abitazione fino all'immobile al civico 105, dove è impiegato nella vendita della droga. Alla vista del militare, in quel momento in abiti civili, lo spacciatore gli ha proposto l'acquisto di cocaina o marijuana.

A quel punto il carabiniere è intervenuto bloccando il 20enne e sottoponendolo a perquisizione. Al giovane sono state trovate 51 dosi di cocaina e 35 di marijauana, oltre a 130 euro in contanti. Il 20enne è stato portato in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo.