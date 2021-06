Dalle 5 di questa mattina l'autostrada A18 Catania-Messina è chiusa al traffico a causa di un incidente registratosi a un chilometro del casello di Giarre, in direzione Messina. A provocare la chiusura il ribaltamento di un autoarticolato che ha occupato entrambe le corsie di marcia, rendendo di fatto impossibile il regolare transito dei mezzi.

Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incidente. Sul posto per rimettere in asse il mezzo pesante gli uomini del 115 del distaccamento di Acireale che hanno prima messo in sicurezza l’autoarticolato e anche un'ambulanza. Non si sa ancora quando la viabilità tornerà regolare.