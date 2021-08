Una parte del versante nord del vulcano è stato distrutto dalle fiamme che hanno divorato boschi con alberi secolari e vegetazione tipica a ridosso del Parco dell'Etna e terreni coltivati a Linguaglossa . Per tutta la notte i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile e della forestale hanno lavorato per spegnere l'incendio. All'alba sono arrivati anche i canadair . «Rientro adesso da oltre 16 ore trascorse ininterrottamente sul fronte del fuoco, con oltre cento uomini e trenta mezzi impiegati e anche supporto aereo, tutto per tentare di domare l'indomabile », ha commentato il sindaco di Linguaglossa Salvatore Puglisi .

Una parte del versante nord del vulcano è stato distrutto dalle fiamme che hanno divorato boschi con alberi secolari e vegetazione tipica a ridosso del Parco dell'Etna e terreni coltivati a Linguaglossa. Per tutta la notte i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile e della forestale hanno lavorato per spegnere l'incendio. All'alba sono arrivati anche i canadair. «Rientro adesso da oltre 16 ore trascorse ininterrottamente sul fronte del fuoco, con oltre cento uomini e trenta mezzi impiegati e anche supporto aereo, tutto per tentare di domare l'indomabile», ha commentato il sindaco di Linguaglossa Salvatore Puglisi.

I danni peggiori si sono registrati nella pineta Ragabo, lungo il versante settentrionale dell'Etna, dove le fiamme non sono ancora state spente. Il rogo è arrivato a minacciare anche Piano Provenzana, al punto che già durante la notte è stata disposta l'evacuazione di alcune strutture ricettive e i ristoranti della zona sono stati chiusi. «Chi ha appiccato dolosamente tutto questo - ha aggiunto il primo cittadino - a mio avviso, merita l'ergastolo al pari dei delitti di mafia. E chi sa, vede e non parla, dovrebbe fare la stessa fine. Tutta la Sicilia brucia e - ha concluso Puglisi - se non cambiamo la nostra mentalità, forse alla fine ce lo meritiamo».