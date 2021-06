Decine e decine di mensilità arretrate, una struttura chiusa ormai da anni e una riforma del settore che stagna all'Assemblea regionale siciliana da oltre una legislatura. La vita per gli ex lavoratori dell'ipab Oasi Cristo Re di Acireale non è facile da tempo. Qualche novità, tuttavia, potrebbe arrivare dalla soluzione messa in campo dal governo regionale, che dovrebbe portare alla riqualificazione del personale Osa in operato socio-sanitario. A occuparsi della formazione dovrebbe essere il Cefpas, il centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana.