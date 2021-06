Dal balcone di casa sua , nel corso della notte, un agente della squadra volanti libero dal servizio ha arrestato G.S. (classe 1976) per i reati di tentato furto aggravato , resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Affacciato dal balcone, il poliziotto ha notato il 45enne che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta impugnando un crick e altri utensili e usando un elevatore per sollevare una macchina distendendosi per portare via il catalizzatore .

Dal balcone di casa sua, nel corso della notte, un agente della squadra volanti libero dal servizio ha arrestato G.S. (classe 1976) per i reati di tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Affacciato dal balcone, il poliziotto ha notato il 45enne che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta impugnando un crick e altri utensili e usando un elevatore per sollevare una macchina distendendosi per portare via il catalizzatore.

Vista questa scena, l’agente è intervenuto e dopo essersi qualificato ha tentato di bloccare l'uomo che, però, gli ha sferrato un pugno all’addome ed è poi fuggito a piedi per le strade del quartiere Picanello. Il poliziotto è riuscito a raggiungerlo e, dopo una colluttazione nel corso della quale è stato colpito alla spalla sinistra e alla testa, lo ha bloccato e ha contattato la sala operativa per chiedere aiuto.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo, gravato dalla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia e dell’obbligo di permanere in casa dalle 20 alle 6, ha già precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare proprio per furti di catalizzatori. A seguito di una perquisizione personale sono stati sequestrati vari utensili che il 45enne aveva già usato per smontare il catalizzatore dell’auto. Il proprietario, dopo essere stato contattato dalla sala operativa, ha formalizzato la denuncia in questura. Alla luce di quanto accaduto, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.