Violenta rissa tra due cognati e un arresto per tentato omicidio ieri a Palagonia. A scontrarsi, in via Vittorio Emanuele, sono stati un 29enne e un 28enne. Il primo, dopo avere tamponato l'auto del rivale, ha provato a travolgerlo nel momento in cui è sceso dall'abitacolo. Il 28enne a sua volta, prima ha evitato la vettura, e poi impugnando un coltello ha colpito più volte il 29enne al braccio e al polso.

Quest'ultimo è stato soccorso e portato in ospedale dove ha avuto bisogno di 43 punti di sutura. A riportare un trauma cranico è stato invece un bambino di nove anni, figlio del 28enne. Il piccolo si trovava nell'auto insieme alla madre e al padre, quando lo zio li ha volontariamente tamponati.

Sul posto a sedare la contesa sono arrivati i carabinieri, gli stessi che dopo avere ricostruito l'accaduto tramite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno dichiarato entrambi gli uomini in stato di arresto. Per il 28enne sono stati disposti i domiciliari, mentre per il 29enne si sono aperte le porte del carcere di Ragusa.