Due fratelli di 38 e 32 anni, entrambi di Francofonte, sono stati denunciati per ricettazione. A fermarli a un posto di blocco sono stati gli agenti del commissariato di Lentini.

A bordo del veicolo, i poliziotti hanno trovato due valigie sospettando non appartenessero ai due uomini. Dagli accertamenti è emerso che i due bagagli erano stati rubati dall'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania ed erano di proprietà di due passeggeri in transito per il capoluogo etneo.