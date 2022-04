Tre lavoratori in nero e 16 irregolari . È quanto emerso dai controlli effettuati dai carabinieri in due ditte di Paternò (in provincia di Catania) che sono state sospese e sanzionate per 5.400 euro per avere violato norme in materia di rapporti di lavoro.

I controlli sono stati effettuati dai militari del Nucleo radiomobile insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania. Inoltre, l'amministratore unico di una società con sede nella frazione di Gerbini è stato denunciato per omessa sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 10.400 euro e ammende per 6.400 euro. La verifica ha consentito anche di recuperare contributi previdenziali e assistenziali per 2.100 euro.