Incidente stradale sulla A19 Catania-Palermo, nel tratto compreso tra lo svincolo di Motta Santa Anastasia e Gerbin, in territorio di Paternò. Il sinistro si è registrato poco dopo le 14. La dinamica dell’incidente, su cui sta indagando la polizia stradale, è ancora in fase di ricostruzione.

Un solo mezzo coinvolto nel sinistro. La polstrada sta verificando se altre autovetture abbiamo avuto uno specifico ruolo nell’incidente. Il conducente per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto, una Bmw, andando a sbatter contro il guardrail. Immediati i soccorsi. Sul posto sono giunti gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò e il personale sanitario del 118. Non avrebbe riportato ferite rilevanti il conducente del mezzo. Più serie le condizioni della passeggera. La donna è stata trasferita al Cannizzaro di Catania per gli accertamenti del caso. Il traffico sulla A19 sta procedendo a rilento solo su una corsia di marcia.