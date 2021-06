L’approdo in Serie A da cenerentola nel 2017 , un consolidamento costante in categoria e, tre stagioni dopo, le Final Four che cullano il sogno scudetto. Una crescita esponenziale e veloce, per la Meta Catania , divenuta ormai una solida realtà del massimo campionato di futsal. Un’ascesa verticale che premia gli sforzi del club presieduto da Enrico Musumeci, che ha continuato a guardare al futuro anche nel delicato momento della Pandemia.

I rossazzurri allenati da Salvo Samperi saranno di scena, tra oggi e domani, al Pala Nino Pizza di Pesaro per i due scontri delle semifinali tricolori che li vedranno opposti ai trevigiani della Came Dosson. Gli etnei arrivano al doppio duello con i veneti dopo l’impresa compiuta a metà maggio nei quarti contro la ben più quotata Acqua&Sapone, battuta in entrambe le sfide del turno. Un successo che ha alimentato ed accresciuto, nei rossazzurri, la consapevolezza come confermano le parole del tecnico catanese.

«Siamo pronti e fieri di essere qui. Abbiamo dato tutto e domani sarà una grande partita - dice Samperi - La Came Dosson è un avversario forte, tosto, con tanta qualità ed esperienza, ma noi stiamo bene e daremo tutto dal primo all’ultimo minuto. Credo che lo stop forzato di oltre un mese sarà una variabile da non sottovalutare e che può pesare molto sull’economia del match. Ripeto la Meta Catania merita il posto che oggi occupa e siamo pronti a giocare questa affascinante semifinale».

Terza contro settima della regular season. I dati potrebbero suggerire un pronostico che pende dalla parte dei veneti. Ma i catanesi hanno già dimostrato di poter sovvertire ogni tipo di aspettativa e la prospettiva di realizzare quello che, fino a qualche mese fa, era ritenuto un sogno da collocare nelle stagioni che verranno, sarà un carburante importante per l’agonismo di capitan Musumeci e compagni.

Due sfide che potrebbero scrivere una nuova, gloriosa, pagina dello sport catanese e che potranno essere seguite su Sestarete, oggi e domani, entrambe alle 17:30. Nell’altro scontro delle semifinali la capolista di regular season, invece, ItalService Pesaro affronterà la Feldi Eboli.