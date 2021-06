Dopo il ragazzo di 14 anni che è morto sul colpo, a perdere la vita nell' incidente che si è verificato intorno a mezzanotte lungo l' autostrada A18 Catania-Messina è stato anche suo padre, il 48enne Santo Previtera . Originario di Piedimonte Etneo (in provincia di Catania), l'uomo da tempo viveva insieme alla famiglia a Gaggi , nel Messinese. Insieme a tutta la famiglia, stavano tornando a casa dopo avere partecipato a un matrimonio . In ospedale la moglie e gli altri tre figli, di cui uno in gravi condizioni .

Dopo il ragazzo di 14 anni che è morto sul colpo, a perdere la vita nell'incidente che si è verificato intorno a mezzanotte lungo l'autostrada A18 Catania-Messina è stato anche suo padre, il 48enne Santo Previtera. Originario di Piedimonte Etneo (in provincia di Catania), l'uomo da tempo viveva insieme alla famiglia a Gaggi, nel Messinese. Insieme a tutta la famiglia, stavano tornando a casa dopo avere partecipato a un matrimonio. In ospedale la moglie e gli altri tre figli, di cui uno in gravi condizioni.

Stando a quanto emerso finora dalle indagini svolte dalla polizia stradale, sarebbe stato autonomo l'incidente avvenuto nel tratto compreso tra Fiumefreddo e Giardini Naxos, in direzione Messina. La Wolkswagen Polo, su cui viaggiavano i sei componenti della famiglia Previtera, si sarebbe schiantata contro il guard-rail. Nell'impatto, il conducente è stato sbalzato fuori dall'auto. Già in gravissime condizioni, è deceduto durante il trasporto verso l'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul colpo, invece, è morto uno dei suoi figli di 14 anni. Negli ospedali di Taormina e Catania (Cannizzaro e Policlinico) sono stati ricoverati la moglie e gli altre tre figli, uno dei quali di tre anni che si trova in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione da parte degli investigatori della polizia stradale, la famiglia stava rientrando nella propria abitazione di Gaggi dopo avere partecipato nel Catanese a un matrimonio. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Riposto e Acireale e del comando provinciale di Catania. Hanno operato anche ambulanze e un elicottero del 118. Il sindaco di Gaggi Giuseppe Cundari ha dichiarato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. «È un fatto tristissimo: la nostra comunità è sconvolta - ha dichiarato il primo cittadino - ed è vicina a questa famiglia umile e onesta, colpita così duramente».