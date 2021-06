La Brizz Acireale si contenderà con la Nuoto Club Milano la promozione in Serie A1 di pallanuoto femminile. Oggi, nella piscina della Playa di Catania, il sette acese ha superato per 15 a 6 la Roma Vis Nova , avversaria nelle semifinali di A2, già sconfitta a domicilio per 12 a 9.

La promozione in A1 verrà assegnata alla fine di tre partite. La prima sarà disputata dalle acesi 4 luglio a Milano nell'impianto della piscina Canottieri, mentre la seconda gara si giocherà l’8 luglio in casa. Dall'esito dei due match dipenderà la terza gara, che si giocherà nel capoluogo meneghino, il prossimo 11 luglio. A sostenere le atlete anche l'amministrazione comunale, che si è complimentata per il percorso di vittorie compiuto della Brizz.