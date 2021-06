Sono tante le strade che saranno destinatarie di divieti di fermata in occasione degli appuntamenti legati al G20 che si terranno a Catania. L'Italia quest'anno assume la presidenza e ha scelto il capoluogo etneo per gli incontri su istruzione e lavoro. L'appuntamento è per il 22 e il 23 giugno al monastero dei Benedettini di piazza Dante.

Questo l'ordine delle strade in cui sarà vietato fermarsi. I provvedimenti saranno in vigore dalle 18 di domani al 23 giugno:

- viale XX Settembre, lato sud, dal civ. 70 a piazza Trento;

- piazza Trento;

- via Guglielmo Oberdan, da piazza Trento a via Pietro Toselli, ambo i lati;

- via Pietro Toselli, da via G. Oberdan al civ. 34, ambo i lati;

- via Alessi, ambo i lati;

- piazzetta Sebastiano Addamo;

- via San Giuseppe al Duomo, ambo i lati;

- piazza Dante Aligheri;

- via Osservatorio, ambo i lati;

- piazza Annibale Riccò;

- via Botte dell’Acqua, ambo i lati;

- via Antico Corso, da piazza A. Riccò a via Tindari, ambo i lati;

- via Carlo Ardizzone, ambo i lati;

- via Teatro Greco, da piazza Dante a via Ospedale Vecchio e da piazza Dante a via Verginelle;

- via Della Palma, da via Teatro Greco a via Vitt. Emanuele II, ambo i lati;

- via Santa Barbara, da via Teatro Greco a via Vitt. Emanuele II, ambo i lati;

- via Quartarone, da via Teatro Greco a via Vitt. Emanuele II, ambo i lati;

- via Verginelle, da via Teatro Greco a via Vitt. Emanuele II, ambo i lati;

- via Gesuiti, da piazza Dante Aligheri a via Carlo Ardizzone, ambo i lati;

- via Casa della Nutrizione, da piazza Dante Aligheri a via Carlo Ardizzone, ambo i lati;

- via Bambino, da via Casa della Nutrizione a via Gesualdo Clementi, ambo i lati;

- via Gesualdo Clementi, da via Bambino a piazza Dante Aligheri, ambo i lati;

- via Mascali, ambo i lati;

- via Idria, da via Gesualdo Clementi a piazza Santa Maria dell’Itria, ambo i lati.