Un uomo è stato arrestato e portato in carcere dopo avere aggredito e minacciato più volte, nel giro di pochi giorni, la moglie. L'intervento della polizia è avvenuto nel quartiere di via Zia Lisa. La vittima ha riportato escoriazioni e contusioni.

I comportamenti aggressivi si sono verificati anche dopo che l'uomo era già finito una prima volta in questura. All'uscita degli uffici della polizia, è andato nel panificio della moglie danneggiando la porta d'ingresso e subito dopo ha telefonate alla consorte per minacciarla. In quel momento la donna era ritornata in questura per sporgere un'altra denuncia. Il magistrato di turno ha disposto la custodia cautelare in una struttura penitenziaria.