Un 32enne catanese è stato arrestato, accusato di rapina, lesioni aggravate, minacce e violazione di domicilio. L'uomo ha minacciato la coppia di coniugi di 61 e 58 anni, residenti in via dell'Agricolore. Tutto sarebbe nato per motivi di natura economica tra lo zio e il nipote, ma la discussione è degenerata al punto da indurre i residenti a chiamare i carabinieri.