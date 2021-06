Anche il sottopasso di viale Mediterraneo, che congiunge nei due sensi di marcia via Vincenzo Giuffrida agli svincoli per le autostrade, sta rifacendo il look con nuova segnaletica verticale e orizzontale , maggiore sicurezza di segnalazione, con la sostituzione delle lampade spente. I lavori disposti dal sindaco Salvo Pogliese, ancora in fase di completamento, v engono eseguiti in ore notturne eliminando ogni possibile interferenza con il traffico veicolare, poiché si è dovuto chiudere il sottopasso in entrambe le carreggiate dalle 22.00 alle 6.00.

E dopo due settimane di lavori, si sono concluse le operazioni di restyling dell’Asse dei Servizi, fondamentale arteria, con caratteristiche autostradali, che connette la zona del faro della Plaia con la zona di Librino, la zona industriale, l’aeroporto e la tangenziale. Anche la Città metropolitana di Catania, su input del sindaco Pogliese, ha impegnato gli operatori, dell’ex Provincia, che hanno eseguito interventi di miglioramento e adeguamento, nella parte di propria competenza, completando le operazioni di ripristino, che per quasi un decennio, non era stata interessata da alcuna riattivazione alla propria funzionalità, a eccezione di interventi limitati alla rimozione di situazioni di pericolo sulla sede stradale.

Nei giorni scorsi, nella parte di competenza del comune di Catania, per diversi giorni oltre trenta operatori di Multiservizi, Energetikambiente, Sostare, Polizia Municipale e Ufficio Traffico Urbano, con un’azione sinergica, coordinata dal capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, ed eseguita con la collaborazione del geometra comunale Pippo Bonaccorsi, hanno migliorato e messo in sicurezza anche le rampe di ingresso e uscita di via Forcile, compreso l'anello rotatorio di congiungimento con l’Asse dei Servizi, rimuovendo tonnellate di materiali di risulta, anche con l’utilizzo di speciali mezzi di cantiere.