È di tre feriti il bilancio di una rissa scoppiata questa sera, poco dopo le 19, a Biancavilla. Il fatto è avvenuto nei pressi di piazza Roma, all’esterno di un bar. A scontrarsi, secondo le prime informazioni, un gruppo di cittadini albanesi e uno composto da uomini originari della Romania. Non è chiaro cosa abbia scatenato la rissa. Di certo c'è che i contendenti si sono affrontati con bastoni, con un martello e alcune bottiglie.

Almeno otto le persone coinvolge nella rissa. Sul posto a sedare gli animi i carabinieri della compagnia di Paternò e agenti della locale polizia municipale. Giunte anche diverse ambulanze del 118 che hanno trasportato due feriti al Pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla e uno in quello del Santissimo Salvatore di Paternò.

Le loro condizioni non sarebbero gravi. I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare tutti coloro che hanno partecipato alla rissa e si cerca di capire i motivi che hanno provocato un simile atto di violenza in un orario in cui in piazza sono presenti anche molto adolescenti. Ascoltati a tal proposito diversi testimoni.