«Sicurezza e libertà». Sono questi i due pilastri che ha messo davanti Sebastiano Ardita incontrando alcuni esponenti di Nessuno tocchi Caino a Catania. Confronto pacato ma vivace sui temi della giustizia, della detenzione penitenziaria ma anche sullo Stato di diritto. Punto centrale la questione carceraria con il ruolo rieducativo della pena. Un'esperienza che deve puntare alla «tutela della società» davanti alla commissione di fatti gravi. Ma il magistrato ha puntato l'attenzione anche sul ruolo che devono avere le misure alternative come pure la finalità preventiva della pena davanti a una mafia che trova in chi ha problemi un terreno fertile. Lo Stato di diritto, dunque, non è soltanto garanzia per i cittadini. Sebastiano Ardita ha ribadito come debba essere anche fondamento di «regolarità della propria condotta e non eticità».