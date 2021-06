Anche domani a Catania sarà possibile passeggiare sul lungomare senza preoccuparsi del traffico. La chiusura, che già era stata disposta domenica scorsa, verrà replicata anche il 27 giugno. Gli orari sono gli stessi: dalle 18.30 alle 22.30.

«Per consentire l'utilizzo delle due larghe carreggiate dei 1,8 chilometri da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, al passeggio distanziato a piedi o con le bici, per le famiglie che tradizionalmente si recano nel fronte mare per apprezzare la brezza marina», si legge in una nota di Palazzo degli elefanti.