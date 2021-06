Sette auto distrutte o danneggiate dalle fiamme appiccate queste notte a Caltagirone . Non è ancora chiaro se dietro ci sia la mano di un unico piromane e se ci sia un collegamento tra i vari incendi che si sono verificati, in diversi quartieri della cittadina, anche in pieno centro storico .

I mezzi bruciati erano parcheggiati in piazza San Francesco d’Assisi, lungo la discesa Sant’Agata, in via Porta del vento, in via Montalto, in via Santo Stefano, lungo via Gelsomino e anche in via Saito. Nei vari posti sono intervenuti gli uomini del 115 del distaccamento di Caltagirone. Le indagini sono condotte sia dai carabinieri che dagli agenti del commissariato. Al momento, nessuna pista è esclusa.

Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini di diverse telecamere di videosorveglianza. A Caltagirone, dopo circa un anno di tregua, sono tornati gli incendi delle vetture parcheggiate per strada: nel 2020, nel giro di pochi mesi, si erano registrati oltre 40 roghi di macchine.