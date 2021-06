A Catania, in una struttura comunale che si trova in via Passo Gravina , potrebbe nascere un nuovo c entro polifunzionale per la presa in carico dei migranti . «Lì c'è già uno sportello Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) - spiega a MeridioNews l'assessore ai Servizi sociali Giuseppe Lombardo - ma, se ci aggiudicassimo il bando della Regione, si arricchirebbe di altri serviz i : dall'assistenza sanitaria a quella legale , fino a quella educativa e psicologica e anche di mediazione culturale ».

Al bando, che è scaduto pochi giorni fa, «ha partecipato con una manifestazione di interesse un solo raggruppamento formato da diversi soggetti del terzo settore: Il Nodo, Sol.co, Prospettiva, I Girasoli e Iride», aggiunge Lombardo che assicura che il polo sociale integrato «garantirebbe tutti i servizi specifici per i migranti e punterebbe a garantire un'apertura più ampia possibile. Adesso - dice - parteciperemo al bando regionale sperando di aggiudicarcelo perché l'interesse dell'amministrazione è favorire l'integrazione sociale dei migranti regolari». La Regione ha ricevuto circa 1,4 milioni di euro di fondi comunitari per il progetto Su.pr.eme che prevede «il superamento di grave sfruttamento e marginalità degli stranieri regolari».

In tutta l'Isola sono circa 190mila i migranti regolari, di cui 34.875 nella provincia di Catania. È a loro che è indirizzato il progetto per la presa in carico e l'assistenza che prevede il coinvolgimento di attori e attività pubbliche e private con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità del sistema dei servizi territoriali da quelli sociali a quelli sanitari, da quelli logistici a quelli abitativi e anche di politiche attive del lavoro. «I migranti regolari fanno parte del nostro tessuto sociale - ha sottolineato l'assessore regionale alle Politiche sociali Antonio Scavone - e costituiscono per alcune attività economiche del nostro territorio, in primis l'agricoltura, una forza lavoro non indifferente. Per questo, serve assicurare processi di integrazione e partecipazione attiva alla vita delle comunità dove risiedono».

Il progetto Su.pr.eme della direzione generale Migrazione della Commissione europea punta, infatti, a sviluppare strategie territoriali in grado di offrire servizi utili soprattutto a prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo, promuovendo processi di integrazione sociale e di inserimento nel mercato del lavoro regolare. L'obiettivo finale è il raggiungimento della loro piena autonomia.