«Sono stato aggredito perché stavo filmando degli operai che stavano eseguendo la capitozzatura di alcuni alberi». Quanto avvenuto la mattina di venerdì scorso è stato riassunto nero sul bianco dalla vittima in una denuncia per lesioni personali presentata alla questura di Catania nei confronti di un dipendente della Multiservizi, la società partecipata che si occupa di manutenzione e pulizia in città. «Non ne sono assolutamente a conoscenza. I dipendenti non ci hanno riferito nulla», commenta a MeridioNews la presidente Serena Spoto.

Stando a quanto esposto nella denuncia dal cittadino catanese, l'aggressione sarebbe avvenuta in via San Nullo all'angolo con via La Ferlita. «C'erano alcuni operai della Multiservizi che stavano potando gli alberi utilizzando la tecnica della capitozzatura», spiega al nostro giornale il denunciante che preferisce rimanere anonimo. L'uomo riferisce di avere chiesto al capo operaio il motivo dell'utilizzo di quella tecnica che, oltre a essere dannosa per le piante, è stata anche vietata con un decreto del ministero dell'Ambiente dell'aprile del 2020. «In un primo momento, mi ha risposto che mi sbagliavo - continua il denunciante - Poi, invece, ha ammesso che quegli alberi li stavano capitozzando perché così era stato loro indicato di fare».

È a questo punto che il cittadino comincia a riprendere la scena con il proprio cellulare, intenzionato poi a effettuare un reclamo. «Improvvisamente il supervisore ha cominciato a spintonarmi violentemente per farmi desistere dall'effettuare la ripresa. Nel frattempo - continua il racconto - un operaio si è avvicinato con fare minaccioso e mi ha colpito con degli schiaffi in testa». L'uomo cade a terra. A riportare la situazione alla calma è stato poi l'intervento di altri operai che hanno allontanato l'aggressore. Contattata dalla vittima, una volante della polizia arriva sul posto quando, però, sia il supervisore che l'aggressore si sono già allontanati.

«Ai poliziotti ho mostrato il video - afferma la vittima - Uno degli agenti ha riconosciuto l'uomo che mi aveva aggredito poco prima - afferma la vittima - e ha chiesto agli altri operai di contattarlo per farlo tornare». L'uomo, effettivamente, ritorna e parla pure con i poliziotti. «Lì per lì mi hanno chiesto se avessi bisogno di un'ambulanza ma ho detto di no - continua il cittadino - Poi, però, trascorsa qualche ora, ho avvertito un malessere e sono andato al Pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi vecchio». Lì, dopo averlo visitato e avergli prestato le cure del caso, i sanitari hanno rilasciato alla vittima un referto medico per un'aggressione con contusione ed escoriazione con trauma al volto, escoriazioni al gomito destro e trauma alla regione lombare con una prognosi di dieci giorni.