Catania blindata fino a domani in occasione del G20. Quartier generale è il monastero dei Benedettini, all'interno del quale avranno luogo diversi appuntamenti che riguardano l'istruzione e il lavoro. Per garantire la sicurezza degli ospiti internazionali è stato predisposto un controllo massiccio nel quadrilatero attorno a piazza Dante. Tracciata una zona rossa per consentire un miglior monitoraggio dell'evento che inizierà nel pomeriggio con l'accoglienza dei partecipanti e durerà fino a domani.

Oggi è prevista la riunione ministeriale con il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, mentre domani chiuderà con l'intervento del ministro del Lavoro Andrea Orlando. Per oggi, alcuni movimenti che si oppongono alle politiche del G20, hanno promosso una manifestazione di piazza, che sarà seguita dalle forze dell'ordine al fine di prevenire eventuali tafferugli. La questura di Catania - su indicazioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza - ha predisposto una precisa macchina della sicurezza. Sabato il monastero dei Benedettini è stato ispezionato in lungo e in largo: la sede del dipartimento di Lettere di Catania è stata completamente bonificata. E da quel momento nel palazzo hanno potuto accedere solo il personale accreditato per il G20 e le forze dell'ordine delegate alla sicurezza.

Per le riunioni chiunque dovrà accedere all'interno del monastero dovrà sottoporsi al metal detector. Oltre al monastero dei Benedettini è stato messo in campo un piano di sicurezza a medio raggio con presidi di controllo ad ogni varco che permette l'accesso tra piazza Dante e il monastero dei Benedettini. Fino a domani nell'intera zona non si potrà né transitare, né sostare.

