L’amministrazione comunale di Catania ha fatto rimuovere, ieri mattina, un grande tabellone pubblicitario abusivo che alcune notti addietro era stato installato abusivamente in via Passo Gravina, nel punto in cui il 26 maggio è morto investito da un’auto pirata il 29enne Joshua La Rosa,. Nello stesso luogo i rappresentanti dell’associazione Salvaciclisti e la moglie Veronica, pochi giorni dopo l'accaduto hanno posizionato una bicicletta bianca in ricordo del tragico incidente.