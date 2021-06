Un vasto incendio si è sviluppato, a partire dalle 9.30, in contrada Vignale , nel territorio del Comune di Belpasso. Una colonna di fumo nero è visibile anche da lontano. A bruciare non sono solo sterpaglie e macchia mediterranea ma anche molti rifiuti. Tutta la zona, infatti, è interessata dalla presenza di diverse discariche abusive . Oltre a materiale di risulta, a prendere fuoco sono decine di copertoni , spazzatura e pezzi di carrozzeria.

Un vasto incendio si è sviluppato, a partire dalle 9.30, in contrada Vignale, nel territorio del Comune di Belpasso. Una colonna di fumo nero è visibile anche da lontano. A bruciare non sono solo sterpaglie e macchia mediterranea ma anche molti rifiuti. Tutta la zona, infatti, è interessata dalla presenza di diverse discariche abusive. Oltre a materiale di risulta, a prendere fuoco sono decine di copertoni, spazzatura e pezzi di carrozzeria.

Sul posto, si sono recati tre mezzi dei vigili del fuoco, provenienti dal comando provinciale di Catania e dal distaccamento di Paternò. I pompieri stanno circoscrivendo l'area in cui insiste il capannone industriale della ditta Epos Caffè. L'azienda, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco a MeridioNews, non è in pericolo. Dalle prime informazioni, i fronti del fuoco sarebbero più di uno, particolare che non escluderebbe la matrice dolosa dell'incendio.