È di due feriti il bilancio di un incidente stradale registratosi ieri sera a Paternò, intorno alle 23.15 lungo via Giovanni Verga, non distante dall'istituto comprensivo Marconi, lungo la la strada che congiunge il centro abitato con la zona artigianale di Tre Fontane. A scontrarsi per cause in corso di accertamento una Fiat Punto e una moto di grossa cilindrata, modello Kawasaki 500. I due mezzi sono venuti a contatto e ad avere la peggio è stato il conducente della moto, C.L. di 26 anni, che è caduto violentemente sull’asfalto.

Immediati i soccorsi. Sul posto i carabinieri della compagnia radiomobile di Paternò e con loro due ambulanze del 118. Il 26nne è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, a Catania. I medici per il momento non avrebbero sciolto la prognosi, ma da quanto si apprende il 26enne non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ferito lievemente anche il conducente della Punto, un uomo di circa 35 anni, il quale è stato visitato e medicato sul posto.

Si cerca di capire l’esatta dinamica del sinistro e anche se l’uomo al momento dell’incidente indossasse il casco protettivo. Il traffico lungo via Giovanni Verga è andato a rilento fino a notte fonda. Lo scorso 21 maggio, sempre in via Giovanni Verga ma a poche decine di metri dall’incidente di ieri sera, si è registrato un altro sinistro mortale. A perdere la vita un uomo originario della Romania di 41 anni , il quale viaggiava a bordo di una Lancia Lybra condotta da un connazionale di 50 anni.