Restano vuoti i posti riservati alla delegazione indonesiana per il G20, che oggi e domani si svolge a Catania, all'ex monastero dei Benedettini. Sono sei le persone attualmente isolate in città, dopo la scoperta della positività al Covid-19 da parte del capo-delegazione. L'uomo, arrivato ieri insieme ai connazionali per partecipare alla riunione ministeriale dedicata ai temi Istruzione e Lavoro, era in possesso di un tampone negativo, effettuato prima del lungo viaggio dall'Indonesia alla Sicilia. Una volta atterrato a Catania, durante i controlli di routine effettuati su tutti i politici e diplomatici in arrivo, è risultato però positivo. E subito isolato, ieri sera in hotel, insieme ad altre 5 persone, in attesa di verifiche sul loro stato di salute. Le stesse che toccheranno agli altri passeggeri dello stesso volo, già individuato stamattina.

I sei indonesiani non hanno quindi mai preso parte alle riunioni cominciate questa mattina e che continueranno domani. Le condizioni del capo-delegazione risultato positivo al Covid, come appreso da MeridioNews, sono buone, ma a impensierire è una patologia pregressa e qualche piccola difficoltà comunicativa nella scelta della terapia, che dovrà essere applicata qui a Catania. Dove da poco si sono iniziati a usare anche gli anticorpi monoclonali per sconfiggere il Coronavirus. Possibilità prospettata al diplomatico, che al momento preferisce però confrontarsi con i propri specialisti in Indonesia. Non è ancora certo, sebbene ritenuto altamente probabile, che ad affliggere l'uomo sia la nuova variante Delta.