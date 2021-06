Oltre 300 persone hanno preso parte, questo pomeriggio, al corteo partito da piazza della Repubblica, a Catania, per protestare contro la riunione ministeriale del G20 su Istruzione e Lavoro . La due giorni si svolge all'interno dell'ex monastero dei Benedettini. L'iniziativa, denominata No G20 critica «le politiche estrattive ai danni delle generazioni future». All'appuntamento hanno aderito movimenti, associazioni, sindacati, partiti e cittadini.

Oltre 300 persone hanno preso parte, questo pomeriggio, al corteo partito da piazza della Repubblica, a Catania, per protestare contro la riunione ministeriale del G20 su Istruzione e Lavoro. La due giorni si svolge all'interno dell'ex monastero dei Benedettini. L'iniziativa, denominata No G20 critica «le politiche estrattive ai danni delle generazioni future». All'appuntamento hanno aderito movimenti, associazioni, sindacati, partiti e cittadini.

La protesta è promossa anche da Generazioni Future Sicilia a a sostegno del Fridays For Future Catania. «Oggi, ad alta voce e con le modalità della protesta pacifica - affermano in un nota - chiediamo maggiore protagonismo e coinvolgimento nelle scelte che riguardano i giovani, maggiore istruzione in termini di accesso al sapere, attenzione alle politiche di un lavoro che sia dignitoso, interventi a favore dei popoli più poveri della Terra che subiscono il saccheggio delle loro risorse, per poi subire gli effetti devastanti del global warming. Non c'è un pianeta B! Occorre - sostengono - una vera, conversione ecologica. Stanno fingendo una transizione che solo è green washing un'operazione di facciata che manterrà lo status quo».