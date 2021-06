La guardia di finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di Paolo Pistone, in qualità di socio e amministratore di Pas Srl - holding che gestisce la catena di negozi con il marchio Nonna Vincenza - accusato di omesso versamento delle ritenute nei confronti del personale dipendente.

Sotto sequestro sono finiti, in particolare, un'abitazione di Catania, un terreno con fabbricato agricolo ad Avola e disponibilità finanziarie per oltre 521mila euro, ritenuti proventi dei reati tributari. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione parte dell'Agenzia delle Entrate. I successivi approfondimenti svolti dalle Fiamme gialle di Catania hanno consentito di accertare come Pistone, in qualità di rappresentante di Pas Srl, avrebbe omesso di versare le ritenute dell'anno 2016. Il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha di recente confermato integralmente il sequestro operato nei confronti dei beni dell'imprenditore.