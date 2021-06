Un 20enne e un 24enne di Grammichele sono stati arrestati, dopo un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, perché accusati di tentata rapina aggravata in concorso. I due sono stati accusati anche di porto in luogo pubblico di oggetti atti a offendere. Il 15 maggio scorso, il 20enne, armato di una piccola mannaia e con il volto nascosto dal passamontagna, mentre il complice gli copriva le spalle, faceva irruzione all'interno di una tabaccheria di corso Vittorio Emanuele. Qui i due hanno minacciato il proprietario chiedendogli di cedere il denaro custodito nella cassa.