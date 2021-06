«Vi sparo a tutti in testa». Questa la minaccia che avrebbe pronunciato un 42enne di Guardia Mangano, frazione di Acireale, arrestato dai carabinieri al culmine di una nottata in cui ha preso di mira la nipote 21enne e il suo fidanzato. L'uomo, dopo avere notato la ragazza rientrare a casa, ha chiesto alla coppia di abbandonarsi in effusioni in sua presenza. Davanti al rifiuto, ha chiesto al ragazzo un passaggio in auto ma il giovane, temendo comportamenti violenti, ha rifiutato ed è andato via.