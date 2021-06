Momenti di particolare tensione si sono vissuti oggi lungo via Mongibello a Paternò , sulla strada che collega il centro abitato di Paternò con Ragalna. Un incendio di vaste proporzion i ha devastato un’area incolta, ricca di sterpaglie e macchia mediterranea presenti in contrada Porrazzo. Un incendio che sarebbe scoppiato poco prima di mezzogiorno . Non è da escludere che possa essere di matrice dolosa. Sul posto per spegnere il rogo uomini del 115 dei distaccamenti di Paternò, Adrano e Catania Nord, e due autobotti provenienti dal comando provinciale di via Cesare Beccaria. Pompieri che hanno concentrato la propria azione sia nei pressi di una cava in quanto le fiamme l’hanno minacciato sia lungo la strada.

Momenti di particolare tensione si sono vissuti oggi lungo via Mongibello a Paternò, sulla strada che collega il centro abitato di Paternò con Ragalna. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato un’area incolta, ricca di sterpaglie e macchia mediterranea presenti in contrada Porrazzo. Un incendio che sarebbe scoppiato poco prima di mezzogiorno. Non è da escludere che possa essere di matrice dolosa. Sul posto per spegnere il rogo uomini del 115 dei distaccamenti di Paternò, Adrano e Catania Nord, e due autobotti provenienti dal comando provinciale di via Cesare Beccaria. Pompieri che hanno concentrato la propria azione sia nei pressi di una cava in quanto le fiamme l’hanno minacciato sia lungo la strada.

Il rogo su via Mongibello ha reso difficile il transito agli automobilisti. In primis le lingue di fuoco si riversavano sulla sede stradale e in secondo luogo la visibilità era pessima. Un’auto con a bordo due donne è stata costretta a fermarsi, in quanto le fiamme avrebbero sfiorato la parte anteriore del mezzo da cui è iniziato a fuoriuscire del fumo. A soccorrere le due donne un automobilisti in transito. E ancora il traffico veicolare lungo via Mongibello ha subito pesanti rallentamenti con i vigili urbani di Paternò che hanno regolato il traffico. Nel pomeriggio vista la vastità del rogo è intervenuto un mezzo aereo della forestale che ha effettuato sulla zona diversi lanci di acqua. Per il momento la situazione sembra sotto controllo. Allo stato attuale sta operando da terra una squadra dei pompieri e dal cielo un elicottero della forestale.