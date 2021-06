Un uomo di 26 anni di Motta Sant'Anastasia , per cause che sono in corso di accertamento, si è schiantato con la propria automobile mentre percorreva una strada di contrada Mulini . Arteria, particolarmente stretta e tortuosa, che collega il centro commerciale Etnapolis di Valcorrente al campo sportivo di Belpasso .

Dopo l'impatto è stato necessario l'atterraggio dell'elisoccorso proveniente dall'ospedale Cannizzaro. Il mezzo aereo è atterrato nel rettangolo di gioco dello stadio, appositamente aperto dai vigili urbani. Secondo quanto appreso da MeridioNews il ferito è stato trasferito in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 26enne è arrivato con un trauma toracico e diverse contusioni, al momento sono in corso ulteriori approfondimenti da parte dei medici.