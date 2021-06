La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Sud del comando provinciale di Catania è intervenuta, nel primo pomeriggio di oggi, per lo spegnimento dell'incendio di un'automotrice parcheggiata sul piazzale interno di una ditta della zona Industriale di Catania .

Il mezzo, che era inizialmente agganciato ad un rimorchio, é stato sganciato in tempo dallo stesso personale dell'azienda, poco prima dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno portato a termine le operazioni di spegnimento. Sono in corso gli accertamenti sulle cause.