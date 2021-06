Un presunto ricettatore è stato denunciato dalla polizia. Una donna ha raccontato di non avere più trovato a casa alcuni oggetti personali, tra cui il telefonino. Il sospetto - basato su episodi simili accaduti in passato - è che il compagno lo avesse venduto a un negoziante di via Di Prima, per ottenere in cambio dei soldi con cui comprare della droga.