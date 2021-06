Alcuni militari provenienti da Scicli e Pozzallo (Ragusa) e in servizio in questi giorni a Catania, in occasione dello svolgimento del G20, hanno salvato un gattino che era stato abbandonato in strada. L'esemplare di pochi giorni si trovava disidratato, anche a causa delle temperature molto elevate, vicino al monastero dei Benedettini di piazza Dante.