Si terranno di notte i lavori per l'installazione dei nuovi portali di segnaletica verticale sulla tangenziale ovest di Catania. A renderlo noto è Anas, la società che gestisce l'arteria. «Tali lavorazioni verranno eseguite in fascia oraria notturna compresa tra le ore 23 e le ore 6 del mattino successivo», si legge in una nota.

Nelle notti tra lunedì 28 e mercoledì 30 giugno il traffico sarà chiuso in direzione Messina, nel tratto compreso tra il chilometro 15,700 e il chilometro 12,600. Previsto un percorso alternativo a partire dallo svincolo di Zia Lisa. Nelle notti tra mercoledì 30 giugno e venerdì 2 luglio, il traffico sarà invece interrotto in direzione Siracusa, nel tratto compreso tra il chilometro 9,900 e il chilometro 13,100. In questo caso il percorso alternativo inizierebbe dallo svincolo di Misterbianco.